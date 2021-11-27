Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что готов возглавить национальную команду Польши. Его словам приводит газета «Спорт экспресс». Также Черчесов добавил, что готов вернуться и в сборную России, если его пригласит РФС.
2021-11-27T10:35:06+03:00
2021-11-27T10:35:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942634-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 27 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Натан Щаранский: Я был потрясён, узнав о намерении властей ликвидировать Мемориал и конфисковать его архивы Обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой: надеюсь, что Вы используете своё влияние, чтобы не допустить ликвидации такой важной организации и остановить этот процесс…