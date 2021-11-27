Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сказал, что готов возглавить национальную команду Польши. Его словам приводит газета «Спорт экспресс». Также Черчесов добавил, что готов вернуться и в сборную России, если его пригласит РФС.