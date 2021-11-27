Главу города Прокопьевск в Кузбассе уволили из-за банкета в день трагедии на шахте «Листвяжная»

В администрации региона рассказали, что Вячеслав Старченко отмечал в четверг вступление в должность мэра. Сам он в интервью РЕН ТВ проведение банкета отрицает. Старченко добавил, что намерен встретиться с губернатором Сергеем Цивилева, который отправил его в отставку, чтобы прояснить ситуацию.