Главу города Прокопьевск в Кузбассе уволили из-за банкета в день трагедии на шахте «Листвяжная»

В администрации региона рассказали, что Вячеслав Старченко отмечал в четверг вступление в должность мэра. Сам он в интервью РЕН ТВ проведение банкета отрицает. Старченко добавил, что намерен встретиться с губернатором Сергеем Цивилева, который отправил его в отставку, чтобы прояснить ситуацию.
2021-11-27T10:33:27+03:00
2021-11-27T10:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 27 ноября 2021
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