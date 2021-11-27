Власти Бельгии сегодня планируют обсудить организацию дополнительной кампании по вакцинации от коронавируса

В правительстве страны необходимость бустерной дозы прививки объясняют ростом заболеваемости среди населения. Чтобы проработать процесс в деталях, сегодня региональные и федеральные министры здравоохранения намерены встретиться в Брюсселе. По итогам планируется выпустить рекомендации для центров вакцинации об их дальнейшей работе.

О желании привить дополнительной дозой препарата от коронавируса всех бельгийцев власти страны объявили еще в середине ноября. При этом ранее планировалось, что это коснется только людей из группы риска, однако затем программу расширили на все население. Людям предложат привиться третьей дозой вакцины, в случае, если они получили двухкомпонентный препарат, или второй дозой, если речь идет об однокомпонентном.

За последний месяц число новых случаев, которые фиксируются в стране ежесуточно, выросло в три раза. Каждую неделю прирост инфицированных COVID-19 оценивается в 20%.

В Бельгии вакцинацию прошли около 80% населения. При этом уже около 10% ревакцинировались.