Суд в Кузбассе арестовал инспектора Ростехнадзора по делу о гибели людей в шахте «Листвяжная»

Главного инспектора местного управления ведомства Вячеслава Семыкина обвиняют в халатности. Следствие считает, что его бездействие позволило случится трагедии. Он свою вину не признает. Суд арестовал его на два месяца. По делу проходят еще несколько руководителей «Листвяжной». Следственный комитет потребовал поместить в СИЗО и директора шахты. Он обвиняется в нарушении требований безопасности, которое стало причиной смерти человека. Как сообщили в МЧС, сейчас в больницах находятся 58 человек, среди которых как минимум 15 спасателей.

Всего в поисковом отряде было 32 человека, из которых пятеро погибли. На поверхность без серьезного вреда здоровью удалось выйти только 12 членам группы. Накануне один из считавшихся погибшими шахтеров вышел к спасателям самостоятельно. В министерстве этот случай объясняют тем, что рабочий мог попасть под струю воздуха. Это позволило ему не задохнуться.

В трагедии погиб 51 человек. Вероятной причиной мог стать внезапный выброс метана, сообщают журналисты.