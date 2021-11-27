Руководитель компании «Тольяттиазот» — крупнейшего производителя аммиака – задержан в Самарской области

Адвокаты выясняют обстоятельства случившегося. Задержание Андрея Бобкова напоминало спецоперацию. Вчера утром на территорию Тольяттиазота подъехали машины Росгвардии. ОМОНовцы проникли на территорию завода и заблокировали транспорт, который ввозит и вывозит оттуда опасные химические вещества для нужд производства, пишет газета РБК.

Незадолго до задержания глава крупнейшего производителя аммиака сообщил в ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру о том, что готовится силовой захват предприятия. По мнению Бобкова за этим стоит миноритарный акционер Тольяттиазота — компания Уралхим. Именно по заявлению её представителей как напоминает издание, крупнейший акционер Тольяттиазота и в прошлом его руководитель Сергей Махлай был признан судом банкротом. Главу предприятия задержали накануне внеочередного собрания акционеров. На нём рассмотрят вопрос о досрочном прекращении членов совета директоров Тольяттиазота. Собрание инициировал на днях бизнесмен Дмитрий Мазепин, его компании Уралхим недавно передал почти 10 процентов акций Тольяттиазота, а анитимонопольная служба разрешила приобрести ещё больше 80 процентов ценных бумаг крупнейшего производителя аммиака в стране. Таким образом, Мазепин станет фактически единственным его владельцем.

Бывших руководителей Толльяттиазота Владимира и Сергея Махлая суд в 2019 заочно приговорил к большим срокам за мошенничество и создание преступной группы.