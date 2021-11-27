Около 90% предпринимателей в России столкнулись с ростом цен на все товары и услуги, – показал опрос Райффайзенбанка. По словам бизнесменов, это привело к росту зарплатных ожиданий сотрудников, и нанимать персонал стало сложнее. В число наибольших трудностей предприниматели назвали составление отчетов и соблюдение коронавирусных ограничений, – передает ТАСС.