Всемирная торговая организация перенесла конференцию министров в Женеве из-за нового штамма коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters. Первая за четыре года встреча должна была пройти с 30 ноября по 3 декабря. Ее пришлось отложить из-за возможных планов Швейцарии в ближайшее время ограничить авиасообщение со странами Африки, – передает Интерфакс со ссылкой на источник в российской делегации. Новые сроки проведения конференции пока не названы.