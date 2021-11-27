Всемирная торговая организация перенесла конференцию министров в Женеве из-за нового штамма коронавируса

Об этом сообщает агентство Reuters. Первая за четыре года встреча должна была пройти с 30 ноября по 3 декабря. Ее пришлось отложить из-за возможных планов Швейцарии в ближайшее время ограничить авиасообщение со странами Африки, – передает Интерфакс со ссылкой на источник в российской делегации. Новые сроки проведения конференции пока не названы.
2021-11-27T09:32:01+03:00
2021-11-27T09:32:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 27 ноября 2021
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