В МЧС сообщили, что число пострадавших на шахте в Кузбассе спасателей выросло до 15

Все они госпитализированы с отравлением углекислым газом. В четверг во время поисковой операции после взрыва на шахте Листвяжной погибли пять спасателей. Один из пропавших сотрудников позже был найден живым. В МЧС рассказали, что все они шли по одному маршруту, а выживший спасатель, вероятно, попал под струю воздуха. Всего погиб 51 человек. В регионе объявлен трехдневный траур.
2021-11-27T09:31:01+03:00
2021-11-27T09:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 27 ноября 2021
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