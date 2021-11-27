В МЧС сообщили, что число пострадавших на шахте в Кузбассе спасателей выросло до 15

Все они госпитализированы с отравлением углекислым газом. В четверг во время поисковой операции после взрыва на шахте Листвяжной погибли пять спасателей. Один из пропавших сотрудников позже был найден живым. В МЧС рассказали, что все они шли по одному маршруту, а выживший спасатель, вероятно, попал под струю воздуха. Всего погиб 51 человек. В регионе объявлен трехдневный траур.