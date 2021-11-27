Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сегодня проведёт поединок с бразильцем Марсио Сантосом

Бой пройдёт в Сыктывкаре. Перед боем в столице республики Коми Александр Емельяненко заверил, что находится в своей лучшей форме. Он рассказал, что сбросил вес и усиленно тренировался. Российский спортсмен утверждает, что его бразильский соперник Марсио Сантос не доживёт до второго раунда. Перед поединком на турнире AMC Fight Nights спортсмены провели дуэль взглядов. Она прошла без инцидентов, после неё бойцы пожали руки и пожелали удачи.

Емельяненко не выступал в турнире по смешанным единоборствам почти полтора года. В июле 2020 он проиграл соотечественнику Магомеду Исмаилову. На счету Емельяненко 28 побед и 8 поражений, это почти вдвое больше чем у Сантоса, который проиграл 6 боёв. Впрочем, и поединков у него было немного меньше. Соперником бразильца сначала был стать шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Однако он отказался от боя с Сантосом из-за проблем со здоровьем, а на замену ему как пишут спортивные издания вышел более статусный, но менее подготовленный Александр Емельяненко. Пртивостояние станет центральным поединком предстоящих соревнований. Букмекеры, впрочем, прогнозируют, что Сантос одолеет своего российского соперника.

Александр Емельяненко известен многочисленными скандалами за пределами октагона. В мае 2015-го его осудили на 4,5 года за изнасилование, но следующей осенью он вышел на свободу по УДО и возобновил карьеру.