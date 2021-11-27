В Киргизии объявлен «день тишины» перед парламентскими выборами

Запрещена агитация, кроме размещенных ранее листовок и плакатов. Результаты предыдущих парламентских выборов, прошедших в 4 октября 2020 года, были отменены на фоне массовых беспорядков, которые привели к отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова.

