Из Белоруссии в Ирак сегодня планируют направить очередной рейс с мигрантами на борту

Не менее 400 выходцев из стран Ближнего Востока хотят уехать из Минска и уже находятся в аэропорту в ожидании самолетов. Всего за последнее время из страны уехали более тысячи человек. Возможность для мигрантов покинуть Белоруссию стала одним из условий по преодолению кризиса на границе с Евросоюзом. Их ранее обсуждали временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и глава белорусского правительства Александр Лукашенко. Он даже пообещал решить проблему до конца текущего года при определенных условиях, в том числе если за перевозку беженцев будет платить Запад. При этом несколько рейсов уже отменяли из-за невыполнения условий.



Лукашенко вчера посетил стихийный лагерь на границе с Польшей и заверил мигрантов, что им помогут покинуть Белоруссию, но и не будут мешать пытаться прорваться через границу в Евросоюз.

Белорусские власти настаивают, что проблему нужно решать сейчас, иначе поток беженцев усилится уже к зиме.