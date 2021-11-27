США могут ограничить учения в Европе ради деэскалации на границе России и Украины, пишет газета Wall Street Journal

При этом источники издания в Белом доме говорят, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность усиления обороны Украины за счет увеличения поставок средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также обсуждает расширение санкций против России.



Власти США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу концентрации российских войск на границе с Украиной. В Кремле заявили, что войска передвигаются по территории страны.