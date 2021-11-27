Россия с воскресенья ограничит въезд из девяти стран Африки и Гонконга из-за появления нового штамма коронавируса

Эксперты считают, что он может быть гораздо более опасным, чем все предыдущие.

ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания и Эсватини (это бывший Свазиленд). Изо всех этих стран в Южной Африке уже с завтрашнего дня нельзя будет попасть живущим там иностранцам, а также тем зарубежным гражданам, кто пробыл там в последние 10 дней. Россиян, возвращающихся из этих стран, будут тестировать на коронавирус. Аналогичная мера распространилась и на китайскую автономию Гонконг. Ограничения, хоть и более мягкие, введены в отношении материкового Китая, Израиля и Великобритании. Всех приезжающих оттуда также будут тестировать на ковид – как россиян, так и иностранцев.

О появлении нового штамма коронавируса стало известно в среду. Ученые сообщили, что он был выявлен в Ботсване и ЮАР. У этого варианта, по предварительным данным, 32 мутации, что может повысить заразность вируса и его устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему название «омикрон» и обозначила его как штамм, «вызывающий обеспокоенность»,

Новый вариант коронавируса, помимо ЮАР, Ботсваны, Израиля и Гонконга, уже также выявили в Бельгии.