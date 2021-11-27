Власти ЕС запретили деятельность на своей территории российской авиакомпании «Скол»

На сайте Еврокомиссии говорится, что перевозчик попал в черный список из-за несоответствия международным стандартам. Как напоминает ТАСС, в июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перед Государственной транспортной лизинговой компанией. В парке у компании «Скол», в основном, вертолеты.
2021-11-27T08:34:29+03:00
2021-11-27T08:34:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 27 ноября 2021
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