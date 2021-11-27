В американском штате Нью-Йорк введено чрезвычайное положение из-за роста числа заражений коронавирусом

Зафиксирована максимальная скорость распространения инфекции с апреля прошлого года, сообщила губернатор Кэти Хокул. Режим ЧП позволит властям выделить финансирование на закупку дополнительного оборудования и средств защиты, увеличить вместимость медицинских учреждений в условиях нехватки больничных коек и предотвратить возможную нехватку медперсонала.