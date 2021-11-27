Все больше стран закрывает авиасообщение с рядом государств Африки из-за нового штамма коронавируса

Такое решение приняли, в частности, Австралия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты вслед за несколькими странами Европы. По словам экспертов, есть опасения, что новый вариант коронавируса еще заразнее, чем штамм дельта, и для борьбы с ним, возможно, придется обновить вакцины. Всемирная организация здравоохранения накануне назвала этот штамм греческой буквой «омикрон».