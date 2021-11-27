Компания «Тольяттиазот» подтвердила задержание гендиректора Андрея Бобкова

В пресс-службе сказали, что это произошло накануне вечером, адвокаты выясняют причины, передает ТАСС. Сегодня должно пройти внеочередное собрание акционеров, которое организовал миноритарный акционер – компания «Уралхим». До своего задержания Бобков направил в ФСБ, СК РФ и прокуратуру заявление, в котором сообщил о проникновении на территорию завода ОМОНа и Росгвардии. Бобков обвинил «Уралхим» в попытке рейдерского захвата. Предприятие «Тольяттиазот» в Самарской области является одним из крупнейших в России производителей удобрений — аммиака и карбамида.

