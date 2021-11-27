Орфографическая комиссия РАН не согласилась с проектом новых правил орфографии

Ранее министерство просвещения опубликовало документ, в котором предлагается вернуть в язык обязательную букву «ё» и использовать твердый знак при указании географических названий. Члены орфографической комиссии, как пишет газета «КоммерсантЪ», считают, что авторы проекта хотят использовать «механистические сокращения и необдуманные нововведения». А в документе «полностью отсутствует научный аппарат». В министерстве, как добавляет издание, вновь пообещали учесть мнения экспертов.
2021-11-27T08:04:30+03:00
2021-11-27T08:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:04, 27 ноября 2021
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