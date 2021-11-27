Орфографическая комиссия РАН не согласилась с проектом новых правил орфографии

Ранее министерство просвещения опубликовало документ, в котором предлагается вернуть в язык обязательную букву «ё» и использовать твердый знак при указании географических названий. Члены орфографической комиссии, как пишет газета «КоммерсантЪ», считают, что авторы проекта хотят использовать «механистические сокращения и необдуманные нововведения». А в документе «полностью отсутствует научный аппарат». В министерстве, как добавляет издание, вновь пообещали учесть мнения экспертов.