С сегодняшнего дня во Франции начинается вакцинация третьей дозой прививки против коронавируса

У отказавшихся ее пройти будут аннулированы «санитарные пропуска».

Еще три месяца назад, в конце августа, министр здравоохранения Пятой республики Оливье Веран обещал, что вакцинация третьей дозой никогда не станет обязательной, а действие «ковидных паспортов» никак не будет зависеть от желания граждан сделать себе т.н «бустерную прививку».

В минувший четверг, выступая с телеобращением, Веран, даже не попытался оправдать вдруг изменившийся подход, а просто поставил французов перед фактом: по истечении семи месяцев после второй дозы «санитарный пропуск» будет аннулирован – уже вакцинированные, но не уколовшиеся в третий раз не смогут посещать кафе, рестораны, театры, музеи, кино, спортзалы, летать на самолетах и ездить на скоростных поездах, а также продолжать работать в профессиях, признанных властями обязательными для вакцинации. Прежде всего, в здравоохранении.

Теперь правительство вновь откроет по стране порядка трех сотен новых прививочных пунктов. В первый же день после заявления Минздрава на бустерную прививку записались порядка полумиллиона человек, однако первые опросы общественного мнения свидетельствуют, что французы все менее охотно готовы прививаться, а оппозиция, как справа так и слева, открыто обвиняет правительство и президента Макрона во лжи, манипуляциях и стремлении отобрать у граждан их фундаментальные права и свободы.

В то же время власти Франции обещают не вводить в стране комендантский час и новый локдаун.