Крупнейший в мире центр виртуальных игр откроется для массовой публики в Швеции

Более 400 игровых компьютера расположились под крышей нового культурного центра Space в Стокгольме. Там посетители могут не только поиграть в разного рода виртуальные игры, но и принять участие в киберспортивных состязаниях.

Кроме того, в центре есть отдельная часть — Академия Space. Там подростки от 13 до 19 лет могут бесплатно обучиться программированию. А уже весной будущего года там появится интерактивная выставка, посвященная диджею Тиму Берглингу, более известному под псевдонимом Avicii. Таким образом создатели хотят предоставить детям возможность ознакомиться с настоящим миром музыки.

Для обеспечения полной безопасности посетителей организаторы установили свыше 400 камер наблюдения. Если кто-то нарушит имеющиеся строжайшие правила посещения, то ему будет грозить блокировка доступа в центр.

Как говорят сами создатели, официально центр пока не признан самым крупным в мире, поскольку в Швеции есть еще одно подобное место с большеq площадью. Но, так как в нем значительно меньше игровых мест, владельцы уже подали заявку в «Книгу рекордов Гиннесса».