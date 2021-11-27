The Wall Street Journal: США могут ограничить учения в Европе

Вашингтон готов пойти на такой шаг для снижения напряженности. Белый дом может приостановить поставки вооружений Киеву, рассказали дипломатические источники издания.

Рассматривается также вариант увеличения поставок Украине средств противовоздушной обороны и другой военной помощи, а также расширения антироссийских санкций.

Запад ранее неоднократно отмечал, что Россия стягивает свои военные силы к границе с Украиной. В Кремле в свою очередь отвечали, что другие государства не должны беспокоить перемещения российских военнослужащих по своей территории.