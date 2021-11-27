«Роскосмос» рассчитывает на финансирование через два года новой орбитальной станции

Ее проектирование будут вести за счет имеющихся средств, сказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Ранее компания приняла решение строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС. Сообщалось, что это связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции. В правительстве в свою очередь замечали, что Россия сможет сама профинансировать строительство, но готова к сотрудничеству. По словам источника агентства «Интерфакс», стоимость проект может стоить до $6 млрд.
2021-11-27T05:06:01+03:00
2021-11-27T05:06:01+03:00
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05:06, 27 ноября 2021
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