Третий самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак

Два предыдущих рейса иракской авиакомпании отправились из столицы Белоруссии в четверг и в ночь на пятницу. Еще один вывозной борт ожидается сегодня вечером. По данным консула арабской республики, всего домой пожелали вернуться более тысячи человек, передает агентство ТАСС. Миграционный кризис обострился на польско-белорусской границе с начала месяца. Запад обвиняет белорусские власти в причастности к происходящему. Минск обвинения отвергает. По разным оценкам, у границы могут находиться несколько тысяч мигрантов.
2021-11-27T05:05:26+03:00
2021-11-27T05:05:26+03:00
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05:05, 27 ноября 2021
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