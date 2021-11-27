Третий самолет с мигрантами вылетел из Минска в Ирак

Два предыдущих рейса иракской авиакомпании отправились из столицы Белоруссии в четверг и в ночь на пятницу. Еще один вывозной борт ожидается сегодня вечером. По данным консула арабской республики, всего домой пожелали вернуться более тысячи человек, передает агентство ТАСС. Миграционный кризис обострился на польско-белорусской границе с начала месяца. Запад обвиняет белорусские власти в причастности к происходящему. Минск обвинения отвергает. По разным оценкам, у границы могут находиться несколько тысяч мигрантов.