Президент США Джо Байден высказался за проведение вакцинации от коронавируса по всему миру

Иначе, как считает глава Белого дома, пандемия не закончится. США, подчеркнул Байден, уже предоставили больше вакцины другим странам, чем все остальные государства суммарно. Он призвал также на время отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить в других странах. Ранее к подобному шагу производителей препаратов призвали во Всемирной организации здравоохранения.