Президент США Джо Байден высказался за проведение вакцинации от коронавируса по всему миру

Иначе, как считает глава Белого дома, пандемия не закончится. США, подчеркнул Байден, уже предоставили больше вакцины другим странам, чем все остальные государства суммарно. Он призвал также на время отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить в других странах. Ранее к подобному шагу производителей препаратов призвали во Всемирной организации здравоохранения.
2021-11-27T05:04:54+03:00
2021-11-27T05:04:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942552-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 27 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…
Натан Щаранский: Я был потрясён, узнав о намерении властей ликвидировать Мемориал и конфисковать его архивы Обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой: надеюсь, что Вы используете своё влияние, чтобы не допустить ликвидации такой важной организации и остановить этот процесс…