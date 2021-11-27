Жительница Вологодской области стала фигурантом уголовного дела после того как распылила газ в лицо бойцам Росгвардии

Инцидент произошел, когда группа противников обязательной вакцинации пыталась прорваться в здание законодательного собрания региона. Следователи предполагают, что подозреваемая использовала против силовиков дихлофос. Сама она сейчас находится под подпиской о невыезде. Сообщается. что у двух бойцов Росгвардии зафиксированы ожоги глаз. Региональные парламенты сейчас обсуждают резонансные законопроекты правительства о введении т.н. QR-кодов для привившихся от коронавируса. В Госдуме документы планируют обсудить в середине декабря.