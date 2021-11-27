Россия ограничивает въезд из стран Южной Африки и Гонконга из-за новой мутации коронавируса

Эти меры вступят в силу с воскресенья. В Роспотребнадзоре между тем говорят, что новую разновидность коронавируса на российской территории пока не зафиксировали. Между тем она уже вызывает беспокойство у специалистов, сказала технический руководитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. По предварительной оценке, она более опасная, чем предыдущие версии, и может снизить эффективность вакцины.

В Роспотребнадзоре также добавили, что им поручено организовать экспресс-тестирование граждан России, которые возвращаются из ряда африканских государств, включая ЮАР, Гонконга, Китая, Великобритании и Израиля.

Профессор Сколтеха и Ратгерского университета, генетик Константин Северинов сказал «Эху Москвы», что новая мутация могла стать результатом заражения пациента с запущенной формой заболевания.

Константин Северинов посоветовал россиянам заранее сделать прививку или ревакцинироваться, пока новый штамм не распространился по всему миру. Об ограничении сообщения с южноафриканскими странами уже объявили ряд государств, в том числе США, Канада, Бразилия.