На 92-м году жизни скоропостижно скончался известный американский композитор и драматург Стивен Сондхайм

Причины смерти пока не названы. Сондхайм известен как автор двух десятков бродвейских мюзиклов, в том числе писал тексты к «Вестсайдской истории». Песня к криминальному боевику «Дик Трейси» принесла ему в 1991 году премию «Оскар». Он 8 раз получал престижную театральную награду «Тони», а также становился лауреатом премий «Грэмми» и Пулитцеровской.