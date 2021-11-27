На 92-м году жизни скоропостижно скончался известный американский композитор и драматург Стивен Сондхайм

Причины смерти пока не названы. Сондхайм известен как автор двух десятков бродвейских мюзиклов, в том числе писал тексты к «Вестсайдской истории». Песня к криминальному боевику «Дик Трейси» принесла ему в 1991 году премию «Оскар». Он 8 раз получал престижную театральную награду «Тони», а также становился лауреатом премий «Грэмми» и Пулитцеровской.
2021-11-27T04:07:03+03:00
2021-11-27T04:07:03+03:00
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04:07, 27 ноября 2021
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