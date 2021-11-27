Кинотеатры Санкт-Петербурга просят губернатора отменить допуск на сеансы только по кодам

А также большинство других противокоронавирусных ограничений, которые вводили в отношении них. По словам представителей кинобизнеса, сейчас они несут колоссальные операционные убытки, посещаемость упала на 80% процентов, пишет интернет-издание «Бюллетень кинопрокатчика». Основной причиной владельцы кинотеатров называют систему т.н. QR-кодов, ограничение зрителей на сеансе, запрет на работу после 23:00. И это при больших расходах на аренду, электроэнергию, отопление, коммунальные и сервисные услуги. Отдельной проблемой стали частые вынужденные отмены сеансов.
2021-11-27T04:06:25+03:00
2021-11-27T04:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 27 ноября 2021
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