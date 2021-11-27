Четыре стационара в Москве вернутся к плановой работе с пациентами, говорят в столичной администрации

Это связано со снижением числа госпитализаций заразившихся коронавирусом, пояснил мэр Сергей Собянин. Заболеваемость в столице начала расти в конце сентября. В октябре в Москве ужесточили ограничения, ввели требование самоизоляции для пожилых горожан, кто не привился от коронавируса. На несколько дней раньше, чем во всей стране, в столице был введен режим нерабочих дней.