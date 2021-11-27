По меньшей мере, три человека погибли в ходе столкновений на Соломоновых островах

Беспорядки вспыхнули в столице островного государства в юго-западной части Тихого океана. Тела погибших, как передает AFP, обнаружили в сгоревшем магазине, который разграбила толпа.

Участники антиправительственных акций выражают недовольство политикой властей, которые решили переориентировать свою внешнюю политику с Тайвани на Китай. Демонстранты ранее попытались захватить здание парламента, после этого толпа начала громить китайский квартал.