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04:04, 27 ноября 2021

Косовская полиция установила личность подозреваемого в обстреле школьного автобуса на западе края

Сейчас его ищут. Официально эту информацию власти пока не подтверждают. По предварительным данным, местный житель открыл огонь из мести. Незадолго до этого его высадили из автобуса, когда он приставал к девушке, пишет местная газета Kurir. В результате стрельбы были убиты водитель и двое учеников в возрасте 17 и 19 лет.


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