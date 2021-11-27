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04:04, 27 ноября 2021

РБК :Гендиректор предприятия «Тольяттиазот» Андрей Бобков задержан в пятницу вечером сотрудниками силовых структур

Это произошло перед собранием акционеров, которое было инициировано компанией «Уралхим», говорится в сообщении самарской компании, которое оказалось в распоряжении газеты РБК. О причинах задержания пока не сообщается. «Тольяттиазот» является одним из крупнейших в России производителей удобрений. «Уралхим» с 2008 года является миноритарием предприятия, и все это время длится акционерный конфликт с основными владельцами завода, отмечает издание. До своего задержания Бобков, по словам представителей предприятия, направил в органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры жалобы на попытки силового захвата предприятия. В «Уралхиме» ситуацию пока не комментировали.


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