Руководство московского футбольного клуба «Спартак» подтвердило переговоры с инвесторами из ОАЭ

Представитель администрации сказал агентству ТАСС, что решение о возможной продаже доли будет приниматься на уровне акционеров. Подробностей консультаций он не раскрыл. Ранее интернет-издание Baza написало, что холдинг City Football Group, который принадлежит шейхам из эмиратов и который владеет английским клубом «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций «Спартака».
2021-11-27T03:06:59+03:00
2021-11-27T03:06:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942534-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:06, 27 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…