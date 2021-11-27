Руководство московского футбольного клуба «Спартак» подтвердило переговоры с инвесторами из ОАЭ

Представитель администрации сказал агентству ТАСС, что решение о возможной продаже доли будет приниматься на уровне акционеров. Подробностей консультаций он не раскрыл. Ранее интернет-издание Baza написало, что холдинг City Football Group, который принадлежит шейхам из эмиратов и который владеет английским клубом «Манчестер Сити», может приобрести 20% акций «Спартака».