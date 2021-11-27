Краснодарскую активистку Яну Антонову заподозрили в неуважении к суду из-за почтового конверта

На нем изображена картина XV века под названием «Сдирание кожи с продажного судьи». Антонова направляла документы в кассационную инстанцию, чтобы обжаловать отказ признать недействительными выборы в городскую думу Краснодара, пишет интернет-издание Znak.com. В судебном ответе от активистки потребовали объяснить изображение на конверте. Теперь ей может грозить штраф или даже уголовное дело. Сама Антонова пояснила, что конверты были отпечатаны три года назад в рамках компании в поддержку одного из их соратников.