Краснодарскую активистку Яну Антонову заподозрили в неуважении к суду из-за почтового конверта

На нем изображена картина XV века под названием «Сдирание кожи с продажного судьи». Антонова направляла документы в кассационную инстанцию, чтобы обжаловать отказ признать недействительными выборы в городскую думу Краснодара, пишет интернет-издание Znak.com. В судебном ответе от активистки потребовали объяснить изображение на конверте. Теперь ей может грозить штраф или даже уголовное дело. Сама Антонова пояснила, что конверты были отпечатаны три года назад в рамках компании в поддержку одного из их соратников.
2021-11-27T03:06:24+03:00
2021-11-27T03:06:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 27 ноября 2021
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