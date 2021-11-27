«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга по текущим платежам за газ

В компании в то же время опасаются неплатежей, в концерне говорят о системных проблемах в энергетической сфере республики. Российская сторона в понедельник предупредила Кишинев о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. Задолженность составляла более 70 млн долларов. Власти Молдавии заверили, что полностью оплатят задолженность к пятнице. В «Газпроме» пошли навстречу и не стали прекращать поставки.
2021-11-27T03:05:34+03:00
2021-11-27T03:05:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 27 ноября 2021
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