Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Иране

Беспорядки в Исфахане, в центре страны, были вызваны дефицитом воды. Один из пострадавших силовиков получил ножевые ранения, приводит слова местных чиновников агентство ТАСС. Протесты из-за нехватки питьевой воды проходят в центральном Иране уже более двух недель. Причиной дефицита стала сильнейшая за последние несколько десятилетий засуха.