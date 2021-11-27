Несколько полицейских пострадали в ходе протестов в Иране

Беспорядки в Исфахане, в центре страны, были вызваны дефицитом воды. Один из пострадавших силовиков получил ножевые ранения, приводит слова местных чиновников агентство ТАСС. Протесты из-за нехватки питьевой воды проходят в центральном Иране уже более двух недель. Причиной дефицита стала сильнейшая за последние несколько десятилетий засуха.
2021-11-27T03:05:04+03:00
2021-11-27T03:05:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 27 ноября 2021
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