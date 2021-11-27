ВТО отложила из-за коронавируса первую за четыре года министерскую конференцию

Она была запланирована на следующую неделю. Как рассказал источник агентства Reuters, руководство организации опасается ухудшения ситуации, в том числе из-за новой мутации коронавируса, которую обнаружили в ЮАР и Гонконге. Новые сроки проведения конференции неизвестны. Последняя министерская конференция ВТО состоялась в 2017 году в Буэнос-Айресе.
2021-11-27T03:04:33+03:00
2021-11-27T03:04:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 27 ноября 2021
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