ВТО отложила из-за коронавируса первую за четыре года министерскую конференцию

Она была запланирована на следующую неделю. Как рассказал источник агентства Reuters, руководство организации опасается ухудшения ситуации, в том числе из-за новой мутации коронавируса, которую обнаружили в ЮАР и Гонконге. Новые сроки проведения конференции неизвестны. Последняя министерская конференция ВТО состоялась в 2017 году в Буэнос-Айресе.