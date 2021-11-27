Ряд стран объявили об ограничении авиасообшщения с африканскими государствами

Это связано с новостями о том, что в ЮАР зафиксировали новую мутацию коронавируса. Запрет на въезд из нескольких стран юга Африки вводят в Турции, ОАЭ, США, Канаде, Египте. Россия с воскресенья ограничивает въезд из этого региона, а также из Гонконга, где была зафиксирована новая мутация инфекции. Также Роспотребнадзору поручено организовать экспресс-тестирование для граждан России, которые возвращаются из этих стран.