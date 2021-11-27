Ряд стран объявили об ограничении авиасообшщения с африканскими государствами

Это связано с новостями о том, что в ЮАР зафиксировали новую мутацию коронавируса. Запрет на въезд из нескольких стран юга Африки вводят в Турции, ОАЭ, США, Канаде, Египте. Россия с воскресенья ограничивает въезд из этого региона, а также из Гонконга, где была зафиксирована новая мутация инфекции. Также Роспотребнадзору поручено организовать экспресс-тестирование для граждан России, которые возвращаются из этих стран.
2021-11-27T03:04:02+03:00
2021-11-27T03:04:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 27 ноября 2021
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