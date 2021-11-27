Архиепископ Парижа подал прошение об отставке из-за обвинений в нарушении обета безбрачия

Мишель Опети направил письмо Папе Римскому после публикации, где утверждалось, что священник состоял в отношениях с прихожанкой 9 лет назад. Сам он сказал католической газете «La Croix», что хочет избежать раскола в епархии. В то же время Опети отверг обвинения в сексуальных отношениях с прихожанкой.
2021-11-27T02:09:39+03:00
2021-11-27T02:09:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 27 ноября 2021
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