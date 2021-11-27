По меньшей мере пятеро таджикских силовиков, по неофициальным данным, пострадали в ходе волнений на востоке страны

Такие данные приводит местный телеканал «Бадахшан». Власти говорят, что несколько десятков человек в Хороге попытались захватить здание администрации Горно-Бадахшанской автономной области. Участников митинга обвиняют в применении огнестрельного оружия. В результате перестрелки, как сообщалось, погибли не менее двух человек. Акция протеста началась после убийства силовиками местного жителя. В прокуратуре говорят, что он находился в розыске. По словам источника агентства ТАСС, власти намерены урегулировать ситуацию путем переговоров.
2021-11-27T02:08:36+03:00
2021-11-27T02:08:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942520-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:08, 27 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…