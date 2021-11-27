По меньшей мере пятеро таджикских силовиков, по неофициальным данным, пострадали в ходе волнений на востоке страны

Такие данные приводит местный телеканал «Бадахшан». Власти говорят, что несколько десятков человек в Хороге попытались захватить здание администрации Горно-Бадахшанской автономной области. Участников митинга обвиняют в применении огнестрельного оружия. В результате перестрелки, как сообщалось, погибли не менее двух человек. Акция протеста началась после убийства силовиками местного жителя. В прокуратуре говорят, что он находился в розыске. По словам источника агентства ТАСС, власти намерены урегулировать ситуацию путем переговоров.