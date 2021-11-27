Лидеры Азербайджана и Армении договорились создать комиссию по точному определению границы между двумя государствами

Переговоры Ильхама Алиева с Николом Пашиняном прошли в Сочи при участии российского президента Владимира Путина. В совместной декларации президент Азербайджана и премьер-министр Армении также обязуются предпринимать шаги к нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Пашинян и Алиев встречались в Сочи впервые за несколько месяцев. И спустя десять дней после очередного обострения на границе Азербайджана и Армении.
2021-11-27T02:06:45+03:00
2021-11-27T03:17:22+03:00
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02:06, 27 ноября 2021
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