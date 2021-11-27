Пресненский суд Москвы назначил 9 суток ареста гражданскому активисту Константину Котову

Его признали виновным в нарушении правил организации и проведения митинга после того, как задержали в четверг у Верховного суда, где рассматривалось дело о ликвидации общества «Мемориал*». Два года назад Мосгорсуд приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Позже срок сократили до полутора лет, в конце 2020-го года активист вышел по УДО. Российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.
2021-11-27T02:05:33+03:00
2021-11-27T02:06:02+03:00
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02:05, 27 ноября 2021
* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.
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