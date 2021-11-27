Минюст внес в список «иностранных агентов» главного редактора интернет-издания Sota Vision Олега Еланчика

Он также участвует в правозащитной деятельности. Журналист уже сообщил, что его внесение в реестр никак не связано с изданием, которое он возглавляет. По словам Еланчика, руководство Sota Vision намерено сделать все, чтобы продолжить работу. Он допустил, что может быть назначен новый главный редактор.
2021-11-27T02:04:49+03:00
2021-11-27T02:04:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 27 ноября 2021
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