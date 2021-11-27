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02:04, 27 ноября 2021

Минюст внес в список «иностранных агентов» главного редактора интернет-издания Sota Vision Олега Еланчика

Он также участвует в правозащитной деятельности. Журналист уже сообщил, что его внесение в реестр никак не связано с изданием, которое он возглавляет. По словам Еланчика, руководство Sota Vision намерено сделать все, чтобы продолжить работу. Он допустил, что может быть назначен новый главный редактор.


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