Губернатор Кемеровской области отправил в отставку главу города Прокопьевск за банкет в день трагедии на шахте

Вячеслав Старченко отмечал в четверг вступление в должность мэра. За несколько часов до этого на шахте «Листвяжная» произошла авария, погиб 51 человек. В партии «Единая Россия» тем временем сказали, что на следующей неделе будут решать вопрос ответственности тех соратников, кто присутствовал на банкете главы Прокопьевска.