Губернатор Кемеровской области отправил в отставку главу города Прокопьевск за банкет в день трагедии на шахте

Вячеслав Старченко отмечал в четверг вступление в должность мэра. За несколько часов до этого на шахте «Листвяжная» произошла авария, погиб 51 человек. В партии «Единая Россия» тем временем сказали, что на следующей неделе будут решать вопрос ответственности тех соратников, кто присутствовал на банкете главы Прокопьевска.
2021-11-27T01:08:25+03:00
2021-11-27T01:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 27 ноября 2021
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