Стычка противников обязательной вакцинации с охраной произошла в здании Законодательного собрания Вологодской области

Это произошло в четверг, но о случившемся стало известно накануне. Как рассказали в региональном управлении СК, группа местных жителей принесла петицию и требовала личной встречи с депутатами. Некоторые из визитеров, как говорят в ведомстве, нарушали пропускной и масочный режимы. Когда в здание регионального парламента прибыли полиция и Росгвардия, одна из посетительниц распылила в сторону силовиков газ из баллончика, предположительно это был дихлофос. Следователи говорят, что у двух бойцов Росгвардии зафиксировали ожоги глаз. На этой неделе столкновение противников коронавирусных ограничений с охраной произошло в здании Законодательного собрания Челябинской области.
2021-11-27T01:07:13+03:00
2021-11-27T01:07:13+03:00
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01:07, 27 ноября 2021
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