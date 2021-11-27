Цена на нефть накануне обвалилась почти на 10%

Сорт Brent торговался ниже $74 за баррель впервые с конца сентября. Основной причиной падения специалисты называют сообщения о новой мутации коронавируса, которую обнаружили в ЮАР и Гонконге. Инвесторы опасаются, что это приведет к низкому спросу на авиационное топливо и автомобильный бензин. Также их пугает риск переизбытка нефти в начале следующего года, о котором предупреждает Организация стран-экспортеров нефти. Аналитики напоминают, что Китай вслед за США может распечатать стратегические запасы нефти для снижения ее цен на рынке.