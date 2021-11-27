Суд в Саратове арестовал двух бывших руководителей местной тюремной больницы

Следователи считают, что именно по их указанию в лечебном заведении происходили изнасилования заключенных. Судья Волжского районного суда Саратова Анатолий Рыблов удовлетворил ходатайство следствия. Павел Гаценко и Сергей Мальцев были одними из первых уволенных в управлении ФСИН по Саратовской области после публикации видеозаписей и документов о пытках в российской тюремной системе. На днях в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников.
2021-11-27T01:04:38+03:00
2021-11-27T01:04:38+03:00
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01:04, 27 ноября 2021
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