Суд в Саратове арестовал двух бывших руководителей местной тюремной больницы

Следователи считают, что именно по их указанию в лечебном заведении происходили изнасилования заключенных. Судья Волжского районного суда Саратова Анатолий Рыблов удовлетворил ходатайство следствия. Павел Гаценко и Сергей Мальцев были одними из первых уволенных в управлении ФСИН по Саратовской области после публикации видеозаписей и документов о пытках в российской тюремной системе. На днях в отставку был отправлен директор ФСИН Александр Калашников.