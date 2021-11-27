Неизвестные обстреляли школьный автобус на западе частично признанной республики Косово

Инцидент произошел в одном из сел. По данным местной прессы, погибли водитель и два ученика. О пострадавших пока не сообщается. Других подробностей власти не приводят. К месту происшествия выехали следователи.
2021-11-27T01:03:46+03:00
2021-11-27T01:03:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:03, 27 ноября 2021
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