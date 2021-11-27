Министерство юстиции пополнило список СМИ-иностранных агентов еще двумя позициями

В реестр вошли главный редактор Sota.Vision Олег Еланчик и общество «Нобелевский призыв».

Организация «Нобелевский призыв», которую российские власти объявили СМИ-иностранным агентом, была учреждена журналистами, сами ранее получившими этот статус. Они создали юридическое лицо для того, чтобы подавать отчетность министерству юстиции, как того требует закон. Общество было образовано в день, когда стало известно об объявлении лауреатом Нобелевской премии мира главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова – тогда же статусом иноагентов наделили и девять журналистов.

В свою очередь, Олег Еланчик, также объявленный российскими властями иностранным агентом, является не только главным редактором интернет-издания Sota.Vision, но и активистом нескольких правозащитных организаций. Журналисты Sota специализируются, в том числе, на репортажах с крупных протестных акций. В интервью «Эху» Еланчик выразил надежду, что на работу издания решение министерства юстиции не повлияет, но при этом у него появится другой главный редактор. Журналист также добавил, что его не уведомляли о статусе иноагента и что узнал он об этом из новостей и от друзей.

Всего в реестре СМИ-иностранных агентов теперь 99 человек и организаций.

* Главный редактор Sota.Vision Олег Еланчик и общество «Нобелевский призыв» - признаны властями иноагентами