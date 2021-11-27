Сборная России по футболу в течение двух недель определится с местом проведения стыковых матчей на Чемпионат мира

Стадионы выберут до 9 декабря, сообщает агентство ТАСС. Эти игры для национальной команды фактически станут домашними. В полуфинале подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Польши. В случае победы – с сильнейшим в паре Швеция-Чехия.

Спортивный обозреватель Алексей Дурново в разговоре с «Эхом Москвы» заметил, что 24 марта у российской команды могут возникнуть проблемы с соперником.

Дурново также назвал несправедливым то, что Европа имеет лишь 13 мест на Чемпионате мира.

Россия в последнем матче группового этапа уступила Хорватии и потеряла первое место, лишившись прямой путевки в мировое первенство.

В другой стыковой подгруппе в полуфиналах сыграют Шотландия с Украиной и Уэльс с Австрией. В еще одной – Италия с Северной Македонией и Португалия с Турцией. Победители финалов этих подгрупп также попадут на чемпионат мира в Катаре.